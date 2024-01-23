قبل المعرض.. كيف تقسم ميزانيتك الخاصة لشراء الكتب ؟

يرغب الكثير منا فى الذهاب إلي معرض الكتاب لشراء مختلف الكتب، فينتظر الكثير معرض الكتاب، لشراء الكتب المختلفة، خاصة أن الناس تنتظر معرض الكتب كل عام فيعتبر عيد ثقافى بالنسبة للمصريين، ونسلط الضوء فى السطور التالية على كيف تقوم بتقسيم الميزانية الخاصة بك في معرض الكتاب وذلك من أجل التأكد من القيام بدفع المبالغ الخاصة بك في مكانها الصحيح فى معرض الكتاب.

يجب عليك القيام بتحديد السعر الخاص بك الذي ترغب في إنفاقه فى معرض الكتاب، وذلك من أجل التأكد من تحديد مبلغ معين ستقوم بإنفاقه داخل معرض الكتاب.

عليك القيام بمعرفة الكتب التى سترغب القيام بشرائها خلال معرض الكتاب وذلك لعدم إنفاق مبالغ كبيرة في معرض الكتاب وذلك من اجل عدم القيام بشراء كتب كثيرة في معرض الكتاب دون الحاجة إليها بعد ذلك خاصة ان هناك الكثير من الأفراد يقوموا بشراء كتب من أجل اقتنائها فقط ليس إلا ومن ثم يقوموا بالندم على شراء تلك الكتب مرة أخري.

كما يجب عليك القيام بعد الذهاب لمعرض الكتاب إلا بميزانية معينة وذلك حتى لا تقوم بالخروج عن تلك الميزانية فعند الذهاب لمعرض الكتاب بمبالغ مالية كثيرة سوف تقوم بشراء أكثر من حاجتك وهو ما سينتج عنه القيام بشراء فوق حاجتك.

يجب الحرص على عدم مشاورة أحد من أصدقائك فى الكتب الخاصة بك، وذلك حتى لا يتسبب كثرة المشاورة فى رغبتك فى شراء مزيد من الكتب خاصة أن الذهاب مع الكثير من الأصدقاء إلي المعرض يجعلك مشوش كثيرا وهو ما ينتج عنه شراء مزيد من الكتب بدلا من شراء الكثير من الكتب، دون الحاجة إليها.