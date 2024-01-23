الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الطيران الأمريكى والبريطانى يشن أربع غارات على مواقع عسكرية في صنعاء

غارة
غارة

كشفت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، عن أن العاصمة صنعاء شهدت انفجارات عنيفة جراء تعرضها ومدن يمنية أخرى للقصف الجوي من قبل قوات أمريكية وبريطانية.

وذكرت تقارير الإعلام اليمني، أن الطيران الأمريكي شن أربع غارات على مواقع عسكرية في صنعاء، منوهة أن الطيران الحربي لا يزال يحلق في سماء صنعاء.

وأشار مصدر أمني يمني، إلى أن الغارات استهدفت مطار صنعاء ومناطق النهدين ونقم والسواد.

ولفتت المعلومات الأولية إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة إلى غارات على محيط صنعاء.

وفي وقت سابق، قال مسئولون أمريكيون لشبكة "CNNة، إن الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم الرمزي عملية “بوسيدون آرتشر”.

وتشير العملية إلى “نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى لعمليات الولايات المتحدة في اليمن”، حيث تقول واشنطن إنها تضرب "البنية التحتية للحوثيين".

ونفى الجيش الأمريكي ما أوردته جماعة الحوثي بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية “أوشن جاز” في خليج عدن.

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