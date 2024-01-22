الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيارة تدهس شابًا وتصيب آخر على محور روض الفرج

اسعاف
اسعاف

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر دهسًا، أسفل عجلات سيارة ملاكي، أثناء عبورهما طريق محور روض الفرج بالقاهرة، تم نقل المصاب إلى معهد ناصر، ونقل جثة الشاب إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس شاب وإصابة آخر أثناء عبورهما محور روض الفرج بالقاهرة.

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على الفور، انتقل رجال المباحث وتبين العثور على جثة شاب يدعي علاء محمود، 29 سنة، تم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

والمصاب الثاني يدعي عيد خالد، 30 سنة، إذ يعاني من اشتباه كسر الحوض وجروح سطحية بالجسد، بسبب تعرضهما لحادث أثناء عبورهما طريق محور روض الفرج.

محور روض الفرج روض الفرج سيارة تدهس شاب عجلات سيارة ملاكي معهد ناصر

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