بعد انتهائها من بطولة فيلم عالمى.. مى الغيطى تشارك فى مسلسل رمضانى 2024

عادت النجمة الشابة مي الغيطي من لندن بعد انتهائها من تصوير مشاهدتها الأخيرة في الفيلم البريطاني العالميى due dating، لتستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "مسار إجباري" مع أحمد داش وعصام عمر، إخراج نادين خان وإنتاج شركة المتحدة وتأليف ورشة كتابة.

يشارك أيضًا في بطولة العمل النجمتين بسمة وصابرين، وتدور الأحداث في إطار دراما تشويقية، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وصرخت مي الغيطي بأنها سعيدة بالتعاون مع المخرجة نادين خان لأكثر من سبب، أنها عاشقة لسينما محمد خان، وكانت أحد أسباب شغفها وعشقها للسينما، وأن خان مخرجة لها أسلوبها المتميز وهناك كيميا فنية بيننا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي الغيطي في سنة 2023 تضم سلسلة الأنثولوجية الحائزة على الجوائز Kizai Moto: Generation Fire من إنتاج ديزني Disney+، وفيلم شوجر دادي الذي تم عرضه الصيف الماضي بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي إخراج محمود كريم، وإنتاج زيد الكردي، وفي أول السنة مسلسل أولاد عابد من إنتاج MBC وبطولة رياض الخولي وآيتن عامر ومجموعة من النجوم والذي يعرض الآن على منصة شاهد.

وتنتظر مي عرض فيلمها الأجنبي Due Dating في صيف 2024 في بريطانيا، وهو إنتاج London Independent Pictures وإخراج Daniel Pacquette وبطولة Jade Asha و Rowland Stirling ومي الغيطي.

يذكر أنه يعاد حاليا لـ مي الغيطي مسلسلات جراند أوتيل وزودياك وسلطانة المعز على الفضائيات المصرية والعربية.

مى الغيطى

مى الغيطى

مى الغيطى

مى الغيطى

مى الغيطى

مى الغيطى

مى الغيطى

مى الغيطى