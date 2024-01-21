الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الفلسطينية: شعبنا باقٍ على أرضه

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني بالأمم المتحدة، إن النقاش الذي يدور حول حل الدولتين يجب أن يرتبط بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وأضاف عوض الله في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يجوز الحديث عن حل الدولتين دون الإشارة لضرورة انتهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

دولة قائمة

وأكد أن دولة فلسطين قائمة وعضو في العديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية ولها وجودها على الأرض بشعبها وصمودهم ووجودها القانوني والدولي في كل الأماكن.

وتابع: "دولة فلسطين موجودة والمطلوب تجسيد هذه الدولة من خلال إنهاء الاحتلال، واستقلال الدولة التي تحتلها إسرائيل وليس اختراع دولة جديدة في المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو يحاول الترويج لعدم وجود دولة فلسطينية في الأساس.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني موجود في الضفة الغربية وغزة والقدس وأراضي 48 وله حق تقرير المصير.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية نتنياهو

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