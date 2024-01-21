حارس الرأس الأخضر لـ«الدستور»: سنواجه الفراعنة بغرض الاستمتاع

أكد جوسيمار دياز "فوزينيا" حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، أن فريقه سيخوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب مصر بغرض الاستمتاع باللقاء بعد ضمان التأهل للدور التالي.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية كما ضمن صدارة المجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز الثاني على موزمبيق بثلاثة أهداف نظيفة، وقبلها تغلب على المنتخب الغاني في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وقال فوزينيا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لقد أتممنا المهمة الأهم وهي التأهل للدور المقبل كما أننا ضمنّا صدارة المجموعة وهذا يجعلنا غير مضغوطين في عند مواجهة منتخب مصر".

وأضاف "نحترم منتخب مصر كثيرًا ونعلم تاريخه جيدًا وأنه من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية وأكثر من توج باللقب".

وتابع حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر: "بالرغم من عدم تحقيق منتخب مصر للفوز في المجموعة حتى الآن لكنه يبقى مرشحًا للفوز باللقب لو تخطى هذا الدور".

وأتم "رغبة منتخب مصر وحاجته للفوز ستصعب المباراة علينا، لكننا أنجزنا مهمتنا ونريد أن نستريح قبل خوض الدور ثمن النهائي".

وأضاف حارس منتخب الرأس الأخضر، أن منتخب بلاده عليه الحذر بداية من دور الـ16 لأنه لا يوجد مجال للتصحيح، وأنهم سيخوضون كل مباراة لتحقيق الفوز، للذهاب بعيدا فى البطولة، وتأكيد أن الرأس الأخضر يملك منتخبا مميزا، وأن صعوده من مجموعة تضم منتخبي مصر وغانا "متصدرا" لم يأت من ضربة حظ ولكن لأن هناك لاعبين لديهم الرغبة في تحقيق إنجاز في البطولة التي تحتضنها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تنقل قناة "bein afcon" مباراة مصر والرأس الأخضر في العاشرة مساء غد الإثنين في وجود إستوديو تحليلي يضم مجموعة من أفضل خبراء التحليل في مصر والعالم العربي.

ترتيب فرق مجموعة مصر

يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية قبل انطلاق مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة برصيد ست نقاط ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين ثم منتخبي غانا وموزمبيق بنقطة واحدة.

1. الرأس الأخضر 6 نقاط

2. منتخب مصر نقطتان

3. منتخب غانا نقطة واحدة

4. منتخب موزمبيق نقطة واحدة.