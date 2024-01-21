الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجراءات مكثفة لتوفير السلع بالأسواق والمنافذ فى الجيزة

السلع التموينية
السلع التموينية

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باتخاذ بعض الإجراءات المكثفة لتوفير السلع الاستراتيجية بالأسواق ومنافذ البيع، وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة، خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة. 

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السلع التموينية

تقول إسراء صبحي، إحدى المواطنات، إن هناك وفرة في مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية داخل الأسواق ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مقارنة بالأسواق الخارجية وفي ظل جشع التجار واستغلال الأزمات ورفع الأسعار دون داعي.

ومن جانبها أوضحت دنيا عصام، إحدى المواطنات، أنه لابد من عمل متابعة وحملات تفتيش باستمرار من قبل المحافظة والجهات المعنية لإلزام التجار بالاسعار التي تحددها الحكومة والدولة وعدم استغلال المواطنين، لافتة إلى أن هناك بعض التجار والمسئولين عن المجمعات الاستهلاكية يستغلون حاجة المواطنين ويقومون برفع الأسعار ووضع تسعيرة غير التي كانت قد حددتها الدولة.

وأضافت سمر سامح إحدى المواطنات، أن الدولة المصرية تسعى في كل وقت وكل أزمة أن تقف بجانب المواطن وتوفر له كافة سبل الدعم التي يمكن أن يحتاجها وعلى رأسها السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت مصري على مدار الشهر؛ إلا أنه لابد من متابعة التجار بشكل مستمر وإجبارهم على الالتزام بالتسعيرة التي تحددها الدولة للسلع التموينية.

إقبال المواطنين علي السلع الأساسية 

وتسعى الدولة المصرية لتوفير مختلف السلع وخاصة الإستراتيجية منها والتى تشمل (السكر، الأرز، الزيت الخليط، الفول، المكرونة، اللبن، الجبن الأبيض)؛ تطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.

وتماشيًا مع هذا السعى تم اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن ضخ الكميات المناسبة من مختلف السلع والتى تكفى إحتياجات السوق يوميًا بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الي جانب إحكام السيطرة على عمليات تعبئة وتداول السلع بالأسواق وردع أية ممارسات احتكارية، إلى جانب تكثيف تسيير المنافذ المتحركة لسد احتياجات المواطنين بنطاق القرى من تلك السلع.

إقبال المواطنين علي السلع الأساسية السلع التموينية أحمد راشد محافظ الجيزة السلع الاستراتيجية السلع الغذائية والأسواق الغش التجاري والاحتكار

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