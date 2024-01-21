الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول إندونيسى يتوقع استمرار ظاهرة الاحتباس الحرارى وتغير المناخ فى 2024

الاحتباس الحرارى
الاحتباس الحرارى

قال نائب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أرداسينا سوباهيلواكان، إنه من المتوقع أن يستمر الاحترار العالمي وتغير المناخ بسبب زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وسط مختلف الجهود المبذولة لكبح ذلك.

وأضاف: "وصل الاحترار العالمي إلى رقم قياسي جديد في عام 2023، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2016، وفي عام 2024، من المتوقع أن تكون الأوضاع أكثر سخونة".

وأوضح أن الجمع بين ظاهرة النينو وتغير المناخ أدى إلى زيادة درجات الحرارة في النصف الثاني من عام 2023.

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