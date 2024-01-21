الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يكشف نقاط ضعف تل أبيب أمام خصومها

عاموس مالكا
عاموس مالكا

انتقد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس مالكا، وضع الحكومة الإسرائيلية الحالي، وقال: إنها تكرر نفس الأخطاء التي أدت إلى الفشل والضعف، وشجعت أعداءها على الهجوم في 7 أكتوبر.

وقال مالكا في مقال له، نقلته القناة الـ12 العبرية، مساء أمس السبت: إن أحداث 7 أكتوبر نقلت إسرائيل من حالة الاستقطاب والانقسام والتردد في استخدام القوة، إلى حالة القوة العسكرية، لكن بعد بضعة أشهر فقط، نحن من جديد نكرر نفس الأخطاء التي أدت إلى الفشل، وشجعت أعداءنا على الهجوم".

ويرى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أنه بعد 3 أشهر للأمام؛ فإن إسرائيل تنتقل إلى مرحلة الضعف مرة أخرى أمام خصومها.

ووفقا لمالكا تتألف نقاط ضعف إسرائيل من عدة مكونات بارزة وهي كالتالي:

- تجنب متعمد للنقاش الاستراتيجي في مجلس الوزراء، خاصة في ضوء الاعتبارات الائتلافية.

- رفض مبادرة الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الإقليمي الواسع النطاق، بسبب عدم الرغبة في إشراك السلطة الفلسطينية بجوانب الحل السياسي المستقبلي.

- علامات على وجود خلافات جوهرية مع الولايات المتحدة، والتي قد يراها الخصوم على أنها تضعف قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها.

- رفض إسرائيل إقامة كيان فلسطيني مقبول لإدارة الحياة في قطاع غزة، يرسخ هيمنة حماس هناك، على الرغم من تدمير معظم قدراتها العسكرية.

- صعوبة تحرير الأسرى الإسرائيليين ودعوات لوقف القتال لهذا الغرض.

- الاعتداء على قادة الجيش من قبل وزراء الحكومة.

- انتقادات مراقب الدولة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب، وهي خطوة يعتبرها نتنياهو مقصودة وتهدف إلى إلقاء اللوم على الجيش الإسرائيلي في هذا الإغفال، ومن وجهة نظر خصومنا، فهذه خطوة أخرى من شأنها إضعاف الجيش الإسرائيلي وتعميق الاستقطاب بينه وبين الحكومة.

- التوتر الشديد بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء.

- العثور على نقطة ضعف بارزة لدى رئيس الوزراء واعتماده الكامل على الأحزاب المتطرفة.

- تهديد حقيقي من معسكر الدولة بالخروج من حكومة الطوارئ، وهو ما سيشكل بداية التحرك نحو انتخابات جديدة.

- فتح الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي جبهة جديدة قد تجعل إسرائيل تتردد في المستقبل القريب في استخدام القوة في القتال.

- عدم وجود مرونة في مسألة جلب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية يمكن أن يفتح جبهة أخرى مع إسرائيل.

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

صلاح يوجه كلمة خاصة للمصريين.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف الكواليس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا