ارتقاء 13 فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلى استهدف حى الزيتون وخان يونس

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين في قصف لمدفعية الاحتلال على منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ولفتت مصادر طبية إلى ارتقاء 11 شهيدا وإصابة آخرين جراء القصف المدفعي والغارات الجوية المتواصلة على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت جمعية "الهلال الأحمر" عن أن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضافت "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال مأساوية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات، إذ يعاني 800 ألف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مواقع في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

وأكد شهود عيان أن تعزيزات لقوات الاحتلال تضم آليات وجرافات وصلت إلى شرق جباليا، وبدأت بعمليات حفر في المنطقة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 24927 شهيدا، و62388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.