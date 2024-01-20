السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتقاء 13 فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلى استهدف حى الزيتون وخان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين في قصف لمدفعية الاحتلال على منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

txt

40 طن لحوم وسلع غذائية من "الأوقاف" لأهالى غزة

ولفتت مصادر طبية إلى ارتقاء 11 شهيدا وإصابة آخرين جراء القصف المدفعي والغارات الجوية المتواصلة على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت جمعية "الهلال الأحمر" عن أن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضافت "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال مأساوية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات، إذ يعاني 800 ألف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مواقع في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

وأكد شهود عيان أن تعزيزات لقوات الاحتلال تضم آليات وجرافات وصلت إلى شرق جباليا، وبدأت بعمليات حفر في المنطقة.

txt

عاجل.. استمرت 40 دقيقة.. كواليس مكالمة بايدن ونتنياهو بشأن مصير غزة

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 24927 شهيدا، و62388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

حي الزيتون غزة مدفعية الاحتلال خان يونس قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

وزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة" يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

الجيش السودانى يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا