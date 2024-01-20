رئيس الوزراء يتفقد عمارات "سكن كريم" بقرية فارس بكوم أمبو بأسوان

خلال زيارته، اليوم، عددًا من المشروعات في محافظة أسوان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات "سكن كريم" بقرية "فارس" بمركز كوم أمبو، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مبادرة "سكن كريم" في تحسين جودة حياة المواطنين، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عميد مهندس أحمد رمضان، مدير عام منطقة تعمير أسوان التابعة لجهاز تعمير جنوب الصعيد، الذي أكد أنه تم إنشاء 6 عمارات سكنية بقرية فارس مركز كوم أمبو، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالي القرية وتوابعها.

وأوضح أنه تم بناء العمارات على مساحة ٤٠٠٠م٢، وتتكون كل عمارة من أربعة أدوار، كل دور يحتوي على وحدتين سكنيتين متقابلتين بمساحة ٩٦ مترا مربعا لكل وحدة، مكونة من (٣ غرف + صالة + مطبخ + حمام)، وبإجمالي 48 شقة للمشروع.

وأكد مدير عام منطقة تعمير أسوان أنه يتم تسكين العمارات عن طريق مديرية التضامن تحت إشراف محافظة أسوان، بواسطة القرعة العلنية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من قبل مديرية التضامن.

رئيس الوزراء فى أسوان

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار أسوان الدولي، في مستهل زيارة موسعة بالمحافظة تستهدف تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة، التي تُسهم في تحقيق التنمية المنشودة، يرافقه خلالها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمحافظة بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" أسوان، الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان، وافتتحه السيد رئيس الجمهورية في يوليو 2022 ضمن 8 مراكز لإبداع مصر الرقمية، حيث رافقه خلال التفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وثمّن رئيس الوزراء الدور الفاعل لهذا المركز ومثيله في أنحاء الجمهورية في تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وتوفير التدريب المتخصص فى مختلف المجالات التكنولوجية لطلاب وخريجى الجامعة والشباب، بما يسهم بشكل ملحوظ في إعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة، بالعديد من الشركات الكبرى.