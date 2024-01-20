السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تاجر عملات غسل 7 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية بالجيزة

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، استمرار حبس المتهم بغسل 7 ملايين جنيه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة.

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع المتهم لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدِّرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات غسـل 7 ملايين جنيه الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة أحد الأشخاص-

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