حبس تاجر عملات غسل 7 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية بالجيزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، استمرار حبس المتهم بغسل 7 ملايين جنيه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة.

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع المتهم لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدِّرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.