السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب رئيس الوزراء الأسبق: المصيلحى أفضل من تولى وزارة التموين ويحتاج الدعم

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن التسعيرة الجبرية تؤدي لاختفاء السلعة من السوق.

وأضاف زياد بهاء الدين، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن ضبط الاسعار فى الأسواق يحتاج فتح المجال وتوفير المزيد من الفرص أمام التجار وذلك للحماية من الاحتكار.

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يحتاج الدعم والتأييد؛ لأنه أفضل من تولى الوزارة في مصر.

وتابع: "التموين أسوأ وأصعب ملف وزاري، والوزير يحاسب على أشياء مجمل عيوب ظاهرة بسبب عدم وجود شفافية في الأسعار، بالإضافة إلى أنه صاحب إدخال فكرة تكافل وكرامة حينما كان وزيرا للتضامن الاجتماعي".

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