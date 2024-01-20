السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية فى 7 محافظات اليوم.. تعرف على الأماكن

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” في 7 محافظات. 

وقالت وزارة الصحة، في منشور عببر حسابها على موقع “فيسبوك” إن القوافل تبدأ اليوم السبت 20 يناير وحتى غد الأحد 21 يناير.  

وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في تخصصات: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وتشمل القافلة 7 محافظات وهي: (أسيوط - بني سويف - سوهاج - كفرالشيخ - المنوفية - الفيوم - مطروح)، وجاءت أماكنها على النحو التالي:  

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