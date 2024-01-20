بريطانيا وألمانيا تتفقان على ضرورة دعم جهود الاستقرار فى الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على أهمية استمرار الحلفاء فى دعم أوكرانيا وضرورة دعم الاستقرار في الشرق الأوسط.



وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني أن سوناك أطلع المستشار الألماني على زيارته الأخيرة إلى كييف، بما فى ذلك توقيع اتفاقية بين المملكة المتحدة وأوكرانيا بشأن التعاون الأمني وإعلان المملكة المتحدة عن تقديم 2.5 مليار جنيه إسترليني كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.



واتفق الطرفان على "حيوية" الدعم الغربى لأوكرانيا للأمن الأوروبي والعالمي، وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة التى تحتاجها لهزيمة روسيا.

كما ناقشا أيضًا التعاون على نطاق أوسع فى مجال الدفاع والأمن، بما فى ذلك دعم الاستقرار الإقليمي فى الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان التحدي الأوروبي المشترك المتمثل فى الهجرة غير الشرعية، مشيرين إلى أهمية العمل المشترك القوى في جميع أنحاء القارة للتعامل مع العصابات الإجرامية التي تقوم بتهريب البشر، كما اتفقا على مواصلة العمل بشكل وثيق معًا بشأن هذه القضية، بما في ذلك من خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.