استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق رام الله

استشهد الطفل الفلسطيني، توفيق حافظ توفيق عجاق (17 عامًا)، مساء أمس الجمعة، عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

وأفاد مراسلنا، نقلًا عن مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، بأن الطفل عجاق أصيب برصاصة في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق النار صوب الطفل خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة.

يذكر أن الشهيد الطفل يحمل الجنسية الأمريكية، وكان قد عاد إلى فلسطين قبل عام ونصف، ليستقر في المزرعة الشرقية.