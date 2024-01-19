ما هي أفضل منصات التداول في 2024؟

التداول عبر الانترنت أصبح وسيلة شائعة للحصول على دخل إضافي ومع ذلك، لا يمكنك الربح بشكل مضمون دون الإعتماد على أفضل منصات التداول.

وإذا كنت تتسائل ما هي أفضل منصات التداول، أنت في المكان المناسب لأننا على وشك استعراض أشهر منصات التداول الموثوقة وكيفية الابتعاد عن الشركات النصابة واختيار وسيط آمن ومضمون لمضاعفة أموالك.

تعريف منصات التداول

قبل التطرق إلى أفضل منصات التداول، لنتعرف بشكل سريع على ما هي منصة التداول ويمكن القول بأن منصات التداول عبارة عن واجهة أو موقع عبر الإنترنت أو تطبيق على الهاتف المحمول أو سطح المكتب توفرها شركة التداول الخاصة بك ويتم الإعتماد عليها لإنشاء حساب تداول حقيقي لإيداع وسحب الأموال الخاصة بك بالإضافة إلى فتح الصفقات وتنفيذ أوامر التداول ومراقبة المراكز وإدارة حسابك بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان، ولمعرفة المزيد عن التداول بشكل أكثر تفصيلا، تستطيع الإطلاع على ما هو التداول عبر الانترنت؟ كل مايجب معرفته قبل التداول.

ما الذي يجعل المنصة موثوقة

سواء كنت تبحث عن الأمان، أو سهولة الاستخدام، أو التداول في الأصول المالية المتنوعة مثل الأسهم والفوركس والكريبتو والذهب، أنت بحاجة إلى وسيط مضمون وموثوق فيه حتى تكون قادر على التفرغ التام للإستثمار دون أي ضغوطات ومشاكل خارجية ولهذا إليك عدد من العوامل والمعايير التي إذا توافرت فهذا يعني أن منصة التداول تلك موثوقة وليست نصابة:

أن تكون لديها تراخيص تابعة لهيئات عالمية معروفة وقوية مثل (FCA – ADGM – CYSEC وغيرهم). أن يكون لشركة التداول، منصة سهلة في الاستخدام وآمنة يمكن الوصول إليها دون مشكلة. توفر حسابات تداول تجريبية بالإضافة لأنواع مختلفة من الحسابات الحقيقية. دعم فني وخدمة عملاء باللغة العربية متاحة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. توفر للمتداول، رسوم بيانية ومؤشرات وتحليل فني وأدوات أخرى مفيدة. أن تكون حساباتها البنكية منفصلة بشكل كامل عن حسابات العملاء. تتمتع بشهرة وسمعة طيبة بين المتداولين في مختلف البلدان والأسواق. تمنحك القدرة على التداول في الأصول المالية المختلفة مثل الفوركس والأسهم والعملات المشفرة والسلع. توفر حماية للخصوصية وتحمي بيانات وحسابات العملاء وتعمل على تشفيرها. يجب أن يكون لشركة التداول باع طويل في الأسواق المالية وليست حديثة العهد.

هذه كانت أهم المعايير التي يجب أن تكون موجودة في شركات الوساطة المالية من أجل الإعتماد عليها ووضع ثقتك بها دون تردد.

أشهر منصات موثوقة

تتيح لك أشهر منصات التداول عبر الإنترنت الموثوقة والمضمونة، الاستثمار في الأوراق المالية المختلفة بما في ذلك الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتركة حتى تتمكن من بناء محفظة استثمارية متنوعة تساعدك على تحقيق الربح بشكل سريع مع تقليل نسبة المخاطرة على رأس مالك وإذا كنت تبحث عن أشهر منصات موثوقة، إليك قائمة تحتوي على افضل منصات التداول التي تُلبي كافة المعايير العالمية:

أشهر منصات تسمح بفتح حساب إسلامي

من أجل إتباع الضوابط الشرعية في الدين الإسلامي، يحرص العديد من المتداولين على البحث عن منصات توفر حسابات تداول إسلامية، ولمن لا يعرف، الحساب الإسلامي، عبارة عن حساب تداول حقيقي يتمتع بكافة الإمتيازات ولكنه يخلو من أي معاملات ربوية أو فوائد التبييت (سواب)، كما يمكن من خلال فتح حساب إسلامي، الحصول على نظرة حول أسعار السوق خلال الوقت الفعلي بالإضافة إلى تحليل فني ورسوم بيانية متقدمة، ومؤشرات وآخر الأخبار السوق، وكل هذا من أجل مساعدتك على اتخاذ قرارات سليمة والتداول بشكل احترافي والحصول على أرباح سريعة وفقا للشريعة الاسلامية ولنلقي نظرة على أشهر المنصات التي تسمح بفتح حساب إسلامي:

XM افاتريد Exness

ملاحظة: توفر هذه الشركات حسابات تداول اسلامية حقيقية مع إمكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية بكل سهولة، ولمعرفة كل شئ عن الحسابات الإسلامية يمكنك معرفة كيفية فتح حساب تداول إسلامي.

الشركات النصابة

تسعى الشركات النصابة لاستهداف المتداولين الجدد أو المبتدئين وعديمي الخبرة وتحاول إصطيادهم بإعتبارهم لقمة سائغة يسهل الإحتيال عليهم وسرقة أموالهم ولهذا السبب يجب أن تختار بحرص وعناية منصات التداول التي سوف تضع رأس مالك للاستثمار بها، ولنتعرف على بعض الشركات التي وجب التحذير منها وعدم التعامل معها بعدما أثارت العديد من الشكوك حول نشاطها وآلية عملها:

شركة مالفكس Malfex: ليس لديها أي تراخيص حقيقية وما تعرضه عبارة عن تراخيص وهمية كما أنها تجعل الأمر صعب على العملاء عند سحب أموالهم مع وجود شكوك حول التلاعب بأسعار الأصول.

شركة دبي للتداول: تزعم امتلاكها لتراخيص تابعة لهيئات عالمية دون أي أدلة على ذلك كما أن العملاء يواجهون مشاكل جمة عند محاولة سحب أموالهم إلى جانب استخدام أرقام هواتف لدولة السعودية وليست الإمارات للتواصل مع عملائها كما أنها تعتمد على منصات مشبوهة ومجهولة بدلا من ميتاتريدر 4 و5.

شركة إكس سايت Xcite: أحد المنصات المشبوهة التي تعتمد عليها الشركات النصابة لخداع المتداولين وسرقة أموالهم والتلاعب بالأسعار على المنصة لتكبيد العملاء خسائر عند التداول وفتح صفقات في الأسواق المالية المختلفة.

الشركات الموثوقة والمضمونة

يجب أن تضع في اعتبارك أن موقعنا البيت العربي لا يحوي بأي شكل من الأشكال على شركات محتالة أو مشبوهة وجميع الشركات الموجودة على موقعنا تم تقييمها وتجربتها وأثبتت بأنها شركات تداول مرخصة وموثوقة توفر منصات آمنة كما تتمتع بسمعة طيبة في عالم التداول مع دعم فني باللغة العربية طوال الوقت إلى جانب القدرة على سحب أموالك في أي وقت بكل سلاسة وبسرعة كبيرة وتعد الشركات التالية من أفضل وأشهر الشركات المضمونة والقوية في عالم التداول عبر الإنترنت:

وصلنا لختام مقالنا بعدما أوضحنا أفضل منصات التداول الموثوقة التي يمكن الإعتماد عليها واستثمار أموالك فيها لتداول الفوركس والأسهم والذهب والعملات الرقمية، مع افضل شركات التداول العالمية، سوف تكون قادر على التداول بأمان من خلالها وتحقيق المزيد من الأرباح مضاعفة رأس مالك بكل ثقة خلال وقت قصير.

الأسئلة الشائعة:

ما هو المبلغ الذي تحتاجه لبدء التداول؟

كل منصة لديها حد أدنى للإيداع يختلف عن غيرها ومع ذلك، يمكنك بدء التداول بمبالغ صغيرة ولكن ينصح خبراء موقعنا البيت العربي، ان لا تقوم بإيداع أي أموال أنت بحاجة لها وأن لا تبدأ بمبالغ أكثر من 500$ الى 700$ حتى تفهم السوق وكيفية التداول كما المحترفين.

هل منصات التداول آمنة؟

منصات التداول الموجودة على موقعنا آمنة تماما ويمكن استخدامها وإستثمار أموالك دون أي خوف أو تردد لأنها تتمتع بتراخيص لهيئات مراقبة وتنظيم عالمية، مما يضمن التزامها بمعايير الأمان تشفير البيانات وفصل حسابات العملاء وتقديم تقارير حول نشاطها من حين لآخر. وفي حال كنت ترغب في معرفة المزيد عن أفضل منصات التداول وكيفية الإستثمار ومضاعفة رأس مالك، يمكنك الإطلاع على المحتوى التعليمي الموجود في مدونة البيت العربي.