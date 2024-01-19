الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد أبوبكر يدافع: "بالراحة على صلاح.. إحنا شعب نسّاى"

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، على تعادل منتخب مصر مع منتخب غانا، في المبارة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المنتخب المصري نجح في التعادل بـ"العافية"، ولكن محمد صلاح تعرض للإصابة، وبخروجه كان الأداء أفضل، مع نزول تريزيجيه.

وواصل: "تعرض محمد صلاح للإصابة، وبعض الناس كانت غاضبة منه..  طيب الناس دي عاوزاه يروح فين؟.. بعد النجاحات التي حققها في الملاعب الإنجليزية، ومع ذلك معرض للانتقاد.. محمد صلاح لاعب كرة من الوارد أن يوفق أو لا، لكن مش معقولة يخرج من الماتش يتدبح.. يا جماعة بالراحة.. إحنا بنخبط نجم كبير.. مش رايحين نشيل ونهد.. والحقيقة إحنا شعب نساي أوي الصراحة.. دا صلاح".

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