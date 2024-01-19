المصور عادل مبارز: نور الشريف غير حياتي وأثر في نظرتي للفنانين

كشف المصور الصحفي الشهير عادل مبارز، عن تأثير الفنان الراحل نور الشريف في مسيرته المهنية وشخصيته.

وقال مبارز، في حوار خاص مع برنامج "أون سيت" على قناة أون، إنه كان يرفض تصوير الفنانين لفترات طويلة، حتى التقى بنور الشريف في زيارة صحفية مع صديق له، وشعر بالدهشة من تواضعه واحترامه للمصورين.

وأضاف أن نور الشريف استقبلهم بحفاوة وكرم، وجعلهم يشعرون أنهم نجوم وهو الفنان الذي يحترم عملهم، وهو ما دفعه لتغيير رأيه والتعامل مع الفنانين بشكل مختلف.

وتذكر مبارز الصورة الأخيرة التي التقطها لنور الشريف، ووصفها بأنها تحمل إحساسًا قويًا وعميقًا، وأنها تعبر عن مدى ارتباطه بالفنان الراحل الذي كان يحب التصوير الفوتوغرافي ويمتلك موهبة ومعدات في هذا المجال.