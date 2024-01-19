الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: لا حل لمنع انتشار الأوبئة بغزة سوى وقف العدوان

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنه لا يوجد حل لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في غزة سوى وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإغاثية.

 30 من أصل 36 مستشفى فى قطاع غزة خرجت عن الخدمة 

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن  30 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة وتوقفت عن تقديم الخدمات الصحية جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كما أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتعنت في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم أبوسالم.

غزة الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين العدوان الإسرائيلى إسرائيل قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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