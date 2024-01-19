الهلال الأحمر الفلسطينى: لا حل لمنع انتشار الأوبئة بغزة سوى وقف العدوان

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنه لا يوجد حل لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في غزة سوى وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإغاثية.

30 من أصل 36 مستشفى فى قطاع غزة خرجت عن الخدمة

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 30 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة وتوقفت عن تقديم الخدمات الصحية جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كما أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتعنت في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم أبوسالم.