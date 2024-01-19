جيش بوركينا فاسو يتصدى لهجوم مسلحين على مدينة بشمال البلاد

أفادت وسائل الإعلام المحلية في بوركينا فاسو بأن جيش البلاد تصدى لهجوم مسلحين على مدينة كوربيلي بشمال البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "آيه.آي.بي" المحلية أن المسلحين حاولوا اقتحام مدينة كوربيلي في منطقة كونجوسي في محافظة بام، لكنهم اضطروا للتراجع إلى الغابة بعد فشل هجومهم.

وأضافت الوكالة أن الجيش تمكن من الكشف عن مكان اختباء المسلحين بواسطة طائرات مسيرة، ووجه ضربة صاروخية إليهم.

وقالت مصادر أمنية للوكالة إن قوات الأمن البوركينية تعتزم ملاحقة المسلحين حتى القضاء عليهم بالكامل.