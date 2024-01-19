الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوردينة يرد على نتنياهو: لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار دون قيام دولة فلسطينية

أبو ردينة
أبو ردينة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي قال فيها "إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية"، بحسب وكالة وفا.

وأضاف أبوردينة أن "المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وأردف أن تصريحات الإدانة والتنديد وحدها لم تعد تكفي، وإذا كانت هناك إرادة دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة والعالم، لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء إنحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة لإقامة دولة فلسطينية تؤكد أن هذه الحكومة مصرّة على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية.

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. بيان من الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن

عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس