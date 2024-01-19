الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: المستثمرون يفقدون ثقتهم بالاقتصاد الصينى

الاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني

قالت وكالة "بلومبرج"، إن المستثمرين العالميين بدأوا بفقدان الثقة بالاقتصاد الصيني، بالتزامن مع نجاح تايوان في تنفيذ انتخابات رئاسية ديمقراطية، وتعرض البلاد لعدد من الهزات في أكثر من قطاع.

وبحسب الوكالة تعكس البيانات الأخيرة الصادرة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ الانهيار المستمر في قطاع العقارات إلى أدنى حد منذ 9 سنوات، وانخفاض أسعار الأسهم المحلية المدرجة في شنغهاي وشنتشن (ممثلة بمؤشر CSI-300)، إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

والحال ينطبق على أسواق هونج كونج وأمريكا لكن بنسب أقل، وهو أمر تراه الوكالة دليل على فقدان المستثمرين ورجال الأعمال ثقتهم بقدرة اقتصاد الصين على التعافي.

ورغم أن الصين حققت هدف النمو الرسمي لهذا العام، إلا أنها فشلت في التخلص من العديد من المشاكل التي أدت إلى انخفاض النمو.

ويُعتبر التحدي بنقل الإنتاج خارج الصين، أو ما يسمى بالنقل القريب، الأمر الأكثر إلحاحًا حاليًا بفعل أن الصين تنتج بالفعل الكثير من السلع.

وبسبب سياسة كورونا التقييدية للغاية في السنوات الأخيرة ومشاكل سلسلة التوريد، بدأت الشركات العالمية في تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها؛ وينبغي على الصين أن تحذو حذوها، وفقا للتقرير.

وتتجه الصين الآن نحو تقليص حجم وقوة القطاع المالي كحل تقليدي، وهو ما ينظر إليه المستثمرون على نطاق واسع على أنه مقدمة لحملة قمع شاملة على الصناعة المالية.

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