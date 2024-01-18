"الباز" يشيد بتوجيهات السيسي بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية في العديد من المجالات، وخاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي.

وأضاف «الباز» في بيان اليوم، إن التوسع في الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة لعرض المنتجات المصرية، فضلًا عن أنها تسهم في توفير العديد من فرص العمل لكثير من الشباب المصريين.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمارات في القارة السمراء، يعكس حرص مصر قيادة وشعبًا على تحقيق الرخاء والتنمية لكل دول الجنوب بما يعود بالنفع على شعوبها.

وأشار المهندس أحمد الباز إلى التسهيلات التي أصبحي تقدمها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين العرب والأجانب، سواء من خلال الرخص الذهبية أو الشباك الواحد أو الإعفاء الضريبي، فكل هذا عوامل حقيقية لتحفيز الاستثمار.