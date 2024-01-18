تعطل طائرة وزير الخارجية الأمريكى أثناء مغادرته دافوس بسبب خلل خطير

اضطر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تغيير طائرته للعودة إلى واشنطن من دافوس بعد أن تعرضت طائرته لما قيل للصحفيين المسافرين إنه عطل فادح يتعلق بتسرب الأكسجين.

واستقل بلينكن والوفد المسافر طائرة بوينج 737 المعدلة في زيوريخ يوم الأربعاء بعد يوم ونصف من الاجتماعات في القمة العالمية في دافوس.

وذكرت وسائل إعلام مسافرة، أن الطائرة واجهت المشكلة بعد صعودها واضطرت المجموعة إلى النزول من الطائرة.

وتم إرسال طائرة جديدة أصغر حجمًا إلى بلينكن، وسيعود الآن العديد من أفراد المجموعة المسافرة إلى واشنطن تجاريًا، وفقًا للصحافة المتنقلة.

وهذه مجرد ضربة أحدث لسمعة بوينج التي كانت ممتازة في السابق، ولكنها الآن مشوهة بشدة. في الخامس من كانون الثاني (يناير)، انفجر قابس باب طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا بعد وقت قصير من إقلاعها عندما كانت الطائرة على ارتفاع 16000 قدم، مما ترك فجوة كبيرة في جانب الطائرة.

ولحسن الحظ لم يكن أحد يجلس في المقعد المجاور للحفرة، ولم يصب أحد بجروح خطيرة، لكن الحادث أدى إلى إيقاف تشغيل جميع طائرات 737 ماكس 9 مؤقتًا، حيث صدرت أوامر لشركات الطيران بفحصها بحثًا عن خلل محتمل في التجميع ومسامير مفككة أو مفقودة، وبينما لا يزال سبب هذا الحادث قيد التحقيق، أقر الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ديف كالهون بوجود "خطأ" من قبل شركة بوينج أدى إلى الحادث.