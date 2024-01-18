تفوق واضح للمدرب الوطنى على الأجنبى فى أمم أفريقيا 2023

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، الكثير من الظواهر كان أهمها التفوق الواضح من جانب المدرب الوطني على نظيره الأجنبي في العديد من المباريات.

تفوق المدرب الوطني، كان سببًا رئيسيًا في النتائج غير المتوقعة التي قدمتها المنتخبات الصغيرة خلال مواجهات الجولة الأولى من البطولة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المدربين الوطنيين الذين أثبتوا أنفسهم وتفوق على الأوروبيين.

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خوان ميشا (غينيا الإستوائية)

أحرج المدرب الغيني، نظيره البرتغالي المخضرم جوزيه بيسيرو وتفوق عليه في مواجهة نيجيريا وغينيا الإستوائية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.



تشيكينيو كوندي (موزمبيق)

باغت المدرب الموزمبيقي المحلي، نظيره البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر وكان قريبًا للغاية من تحقيق انتصارًا تاريخيًا على الفراعنة، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفًا متأخرًا من ركلة جزاء.



بيدرو بوبيستا (الرأس الأخضر)

فجّر المدرب المحلي لمنتخب الرأس الأخضر، كبرى مفاجآت البطولة بعد قيادة منتخب بلاده بالفوز على غانا الذي يقوده المدرب الأيرلندي كريس هويتون بنتيجة 2-1.



أليو سيسيه (السنغال)

واصل سيسيه، تألقه وإثبات تفوق المدرب المحلي في القارة الأفريقية، وقاد منتخب السنغال لتحقيق فوزًا سهلًا على جامبيا التي يقودها البلجيكي توم ساينتفيت بثلاثية نظيفة.



كولين بنجامين (ناميبيا)

نجح المدرب المحلي في قيادة منتخب بلاده لتحقيق مفاجأة مدوية بعد الفوز على تونس التي يقودها مدرب وطني أيضًا هو جلال القادري بهدف نظيف.



إريك شيل (مالي)

استطاع قائد منتخب مالي السابق ومدربه الحالي، أن يقود النسور المالية لتحقيق الانتصار على جنوب أفريقيا التي يتولى تدريبها البلجيكي هوجو بروس بهدفين دون رد.



وليد الركراكي (المغرب)

واصل الركراكي تألقه مع أسود الأطلس، وتمكن من قيادة منتخب بلاده للفوز على تنزانيا التي يقود منتخبها، الجزائري عادل عمروش بثلاثية نظيفة.