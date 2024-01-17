الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: المجاعة والأوبئة سلاح إسرائيلى جديد للنيل من شعبنا

الدكتورة مي الكيلة
الدكتورة مي الكيلة

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لقتل الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والأشكال، إما بالقصف أو المجاعة أو الكوارث الصحية.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن تدهور الصحة العامة للشعب الفلسطيني يقود إلى الكوارث والموت، مثل ظهور مرض التهاب الكبد الوبائي في القطاع، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير والمقلق لإصابات الجهاز التنفسي.

90 % من الأطفال دون الثانية يواجهون فقرًا غذائيًا حادًا

كما أشارت إلى أن الأمن الغذائي انعدم وهناك 90% من الأطفال دون سن الثانية يواجهون فقرًا غذائيًا حادًا، متابعة: "نحن نواجه ليس فقط مجاعة بل مجاعة وأمراضًا كارثية والمجاعة تزيد من حدة تلك الأمراض".

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