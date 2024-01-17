يبدو أن عام 2024 عام رقمى ومعرفى بامتياز فى خطط إصدارات دور النشر المصرية تأثرًا بالإيقاع السريع للتكنولوجيا ولهاث الأجيال الجديدة وراء تتبع كل ما هو جديد فيه؛ فمن تكنولوجيا الاتصال فى إدارة المواقع الإلكترونية إلى علماء مصر فى القرن العشرين مرورًا إلى علم اللغة الحاسوبى والترجمة الآلية.

تكنولوجيا الاتصال الحديثة وتوظيفها فى إدارة المواقع الصحفية

صدر فى مستهل شهر يناير الجارى كتاب «تكنولوجيا الاتصال الحديثة وتوظيفها فى إدارة المواقع الإلكترونية الصحفية» للدكتورة أميرة البسيونى؛ المتخصصة فى مجال الإعلام الرقمى.

ويلقى الكتاب الضوء على تكنولوجيا الاتصال الحديثة والدور الكبير الذى توظفه فى إدارة المواقع الإلكترونية الصحفية، إذ إنها تظهر مدى توظيف أدوات تكنولوجيا الاتصال الحديثة فى إدارة كل من إدارة التحرير الصحفى الإلكترونى، وإدارة التصميم والإخراج الإلكترونى، وإدارة النشر الصحفى الإلكترونى، وإدارة الموارد البشرية بالمواقع الإلكترونية الصحفية، وكذلك إدارة الموارد المالية، وكذلك تسليط الضوء على ماهية تكنولوجيا الاتصال الحديثة المستخدمة فى الصحافة بشكل عام، وبالمواقع الإلكترونية الصحفية بشكل خاص.

مقدمة فى علم اللغة الحاسوبى والترجمة الآلية

من علماء مصر نلقى نظرة على أحد إصدارات المركز القومى للترجمة فى يناير من هذا العام؛ وهى ترجمة عربية لكتاب بعنوان «مقدمة فى علم اللغة الحاسوبى والترجمة الآلية» من تأليف نخبة من الكتاب، وبرئاسة تحرير المؤلف «جانغ جنغ»، ومن ترجمة هشام موسى المالكى.

ويقدم الكتاب عرضًا بانوراميًا لمحاور علم اللغة الحاسوبى والترجمة الآلية كأحد التطبيقات المتقدمة لهذا العلم متعدد التخصصات، وهو يسعى إلى تاسيس مفهومى للمحاور العلمية فى التخصصات المتداخلة مع علم اللغة الحاسوبى وأساسيات العمل فيها مع التطرق إلى نظريات الترجمة الآلية ومستقبلها وأحدث توجهاتها الحالية، كما يقدم شرحًا تفصيليًا لإحدى المنصات الضخمة المساعدة للترجمة.

علماء مصر فى القرن العشرين

من تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وتوظيفها فى المواقع الإلكترونية الصحية يذهب بنا الدكتور حامد عبدالرحيم أحمد عيد، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومقرر لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى بالمجلس الأعلى للثقافة إلى كتابه الجديد؛ والذى سيصدر خلال أيام تحت عنوان «علماء مصر فى القرن العشرين».

وعن الكتاب يقول مقرر لجنة الثقافة العلمية لـ«الدستور»، إن الكتاب يجيب عن تساؤل هو لماذا نجح علماء القرن العشرين مثل على باشا إبراهيم ومصطفى مشرفة؛ ضمن ٣٤ شخصية خلال تجاربهم العلمية، بينما تراجعت النجاحات العلمية فى عصرنا الآن؟.