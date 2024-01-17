الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطاهرى: تقرير لـ"إندبندنت" رصد زيادة الضغوط على الاحتلال مع مرور 100 يوم على الحرب

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن تقريرًا نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية جاء فيه أنه مع مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت تتزايد الضغوط على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو.

 

مرور 100 يوم على حرب غزة 

وأكد الطاهري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل قالت إن هذا هو الوقت المناسب لتقليص هجومها العسكري، وهو ما أعقبه تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا فيها إلى مسار من أجل دولة فلسطينية، والصين رددت مثل تلك الدعوات وحثت على جدول زمني محددد وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين".

 

استمرار العدوان على غزة 

وأضاف في حديثه، أن خلاصة الأوراق البحثية لمراكز الأبحاث الدولية في الأيام الماضية أن ثمة احتمال صفر% أن تكون حكومة نتنياهو أو حتى حكومة إسرائيلية أقل تطرفًا مستعدة للشروع في طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه القراءات عزّز منها خروج نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قائلًا: "لن يوقفنا أحد في مهمة هزيمة حماس".

أحمد الطاهري كلام في السياسية اكسترا نيوز حزب غزة الإعلامي أحمد الطاهري

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