الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي..

«أبوهشيمة الخير» توزع الآلاف من المساعدات الاجتماعية ضمن قافلة ستر وعافية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا

قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوى المجتمع؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا، شاركت مؤسسة أبوهشيمة الخير اليوم الأربعاء الموافق ١٧ يناير الجاري في قافلة ستر وعافية رقم ٢٧، التي انطلقت اليوم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من محافظة أسوان، وتستمر حتى يوم ٢٢ يناير الجاري، لتجوب مراكز محافظات أسوان والأقصر وقنا، لتوزيع المساعدات الاجتماعية ومشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان، وغيرها من الخدمات التي تساعد في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

قافلة ستر وعافية 
قافلة ستر وعافية 

وساهمت مؤسسة أبوهشيمة بالآلاف من المساعدات الاجتماعية، فضلا عن توعية المواطنين بأهمية التوجه نحو تأسيس المشروعات متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، وقدم فريق العمل بالمؤسسة شرحا وافيا للشباب والأهالي عن الموسم الجديد من مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة ستارت اب باور، والتي تصل جوائزها لما يقرب من ٨ ملايين جنيه، لمساعدة الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة على تأسيس مشروعاتهم المستقلة.

قافلة ستر وعافية 
قافلة ستر وعافية 

هذا وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى بمحافظة أسوان  22 عيادة طبية و6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكر، وأنشطة توعية، و2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و3 لتقلى طلبات التمكين الاقتصادى، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وآخر لبرنامج ملهم، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء "ألحفة وبطاطين"، و1750 كرتونة مواد غذائية، و2000 كيلو لحوم، و700 هدية للأطفال.

قافلة ستر وعافية 
قافلة ستر وعافية 

قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية
قافلة ستر وعافية

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