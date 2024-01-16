الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| الهدوء الحذر يُسيطر على معسكر المنتخب الوطنى بـ"كان 2023"

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرا مصورا عن الأجواء الحماسية للمنتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأفاد التقرير بأن الأجواء في معسكر منتخب مصر أصبحت أكثر هدوءًا بعد صدمة البداية والتعادل مع موزمبيق.

المنتخب الوطني ببطولة إفريقيا

ورصد التقرير المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن معظم المنتخبات الكبرى حققت نتائج سلبية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مع توقعات لمزيد من المفاجآت خلال البطولة.

الأجواء الجماهيرية في كوت ديفوار 


وأشار إلى أن الأجواء الجماهيرية مازالت حماسية بصورة كبيرة، ويمكن القول إن المتخب المصري له جماهيرية كبيرة في كوت ديفوار وبخاصة اللاعب محمد النني صاحب الشعبية الكاسحة في كوت ديفوار بسبب تواجده في الأرسنال.

كوت ديفوار المنتخب المصرية النني القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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