كتاب يتنبأ نهاية الزمن الأمريكي منتصف القرن الحالي

يشارك الكاتب والباحث في العلوم الاجتماعية محمد صلاح غازي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته 55 بكتاب بعنوان " نهاية الزمن الأمريكي " والصادر عن دار روافد للنشر والتوزيع بالقاهرة.

الكاتب يتنبأ نهاية الزمن الأمريكي منتصف القرن الحالي

ويطرح محمد صلاح غازي في الكتاب لملامح الاستراتيجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين والتي حددها البروفسير أنا تولى إيفانوفتيش أوتكين في تحقيقها للأهداف التالية؛ أولًا الحفاظ على موقع الزعامة العالمية التي تتمتع به الدولة وتدعيم مكانتها كمساهم رئيسي في الثورة العلمية التكنولوجية وقوة مسيطرة في منطقة شمال الأطلسي وشرق آسيا.

وتابع مؤلف الكتاب أن الهدف الثاني يتمثل في تحاشى ظـهور أي منافس تصعب السـيطرة عليــة " أو على الأرجح اتحاد المنافسين “ يمكنه مع حلول منتصف القرن الحالي أن ينتزع الصدارة في السياق العالمي من أيدي زعماء الغرب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا ويؤســس عالمًا جديدًا يتخلف فيه الغرب ولأول مرة منذ خمسمائة عام من مقعد الزعامة. فهل الولايات المتحدة مستعدة لتحمل عبء التضحـية أم أن الميل الطبيعي لتحقيق الذات والاستمتاع بملذات الحياة والمبدأ الأبيقورى سوف يقضى على قوة التقاليد المحافظة وإنكار الذات الذي تميز به الرواد ويمحو مآثرهم في إخضاع القارة وتأسيس عالم جديد، هؤلاء الرواد الذين مثلوا طليعة التحول المادي والاجتماعي؟ أن السؤال الرئيس هو سؤال الثمن، أي المواطنين، فإلى متى سوف تستمر الهيمنة الأمريكية المعاصرة، والى متى سيظل العالم تابعًا لهذا الزعيم. أن الشعب الأمريكي هو أول من يمكنه الإجابة على هذا السؤال. ويطرح الأمريكي كلايد بريستوويتز، ثلاثة أسئلة بالغة الأهمية: هل فشلت الولايات المتحدة في حل المشاكل، ووسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء؟ هل تضع الولايات المتحدة آراء الآخرين في الحسبان، عندما تضع السياسات العالمية؟ وهل يكون العالم أفضل بوجود قوة عظمى ثانية؟ لقد قال سفير من أمريكا اللاتينية: إن الولايات المتحدة لا تثق في العالم كله”.

نبذة عن مؤلف الكتاب

ومحمد صلاح غازي كاتب وباحث في العلوم الاجتماعية والنقد الأدبي، حاصل على درجة الماجستير في سوسيولوجيا الأدب صدر له: نوافذ أدبية ونقدية، الليل الطويل.. فقراء الريف المصري في أدب خيرى شلبى، الأدب والمجتمع، عولمة الإرهاب، شواطئ أدبية ونقدية، العولمة وتأثيراتها على الفقر والتنمية، النظر إلى مصر بعين ثالثة ، وكتاب أوراق ثقافية.