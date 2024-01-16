بعد محو أميتها.. "الستات مايعرفوش يكدبوا" يُحقق حلم العمرة للحاجة عائشة

كشفت الحاجة عائشة، الحاصلة على شهادة محو الأمية في عمر الـ 84 عامًا، عن رغبتها الشديدة في الحصول على عمرة، وعلقت:" عاوزة أختم حياتي بعمرة أقابل بيها ربنا، نفسي أزور الحبيب النبي".

الحاجة عائشة على شهادة محو الأمية

وأكدت الحاجة عائشة، خلال لقائها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن لديها 8 أبناء و46 حفيد، معبرة:" دخلت المدرسة وأنا طفلة حتى المرحلة الابتدائية، وبعد ذلك تزوجت ونسيت القراءة والكتابة، ولهذا حرصت على الذهاب لفصول محو الأمية، وكنت حريصة على تعليم أبنائي العشرة حتى يحصلوا على شهادات جامعية".



وأشارت إلى، أنها قامت بحفظ القرآن الكريم كاملًا منذ الطفولة من والدها، وفي مرحلة مبكرة من عمرها حرصت على الحصول على شهادة محو الأمية.

انتخاب الرئيس



وتابعت:" كنت حريصة كل الحرص على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة"، مؤكدًة أنه “خير من يحكم مصر”.

واستجابت إحدى شركات السياحة لدعوة الحاجة عائشة وتتكفل برحلة عمرة لها، وكان رد فعل الحاجة عائشة على هذا الخبر مفرح للغاية، حيث عبرت باكية عن سعادتها الكبيرة باقتراب موعد زيارتها للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم.