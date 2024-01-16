بشكل مفاجئ.. وفاة رئيس نادى هيرتا برلين الألمانى

أعلن نادي هيرتا برلين المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، عن وفاة كاي بيرنشتاين، رئيس ناديه بشكل مفاجئ اليوم عن عمر ناهز 43 عامًا.

وكتب نادي العاصمة الألمانية اليوم على حسابه بمنصة "x" للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء "ينعي نادي هيرتا برلين وفاة كاي بيرنشتاين".

أضاف هيرتا "تلقى النادي الخبر المفجع اليوم بوفاة الرئيس كاي بيرنشتاين بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 43 عامًا. يشعر النادي بأكمله وهيئاته الإدارية وأعضاء طاقم العاملين بالصدمة والحزن العميق بسبب ذلك".

ولم يكشف النادي النقاب عن سبب الوفاة.

وتولى بيرنشتاين، وهو مشجع شغوف بالفريق الألماني، وكان عضوًا سابقًا برابطة مشجعي (ألترا هيرتا)، رئاسة النادي في يونيو 2022.

وكان بيرنشتاين قد تغلب على المرشح الأبرز فرانك شتيفل، وهو سياسي في الحزب المسيحى الديمقراطي ممثل يمين-الوسط الألماني، وكان ينظر إليه بأنه سيكون بداية جديدة للنادي الذي يعاني من الأزمات.

وتعامل بيرنشتاين مع المشاكل بوضوح، ما جعل النادي والوظيفة يسهل التعامل معهما. ولكن، خلال فترة رئاسته للنادي، هبط الفريق لدوري الدرجة الثانية في موسم 2022 - 2023.

وذكرت رابطة الدوري الألماني أن هناك "ذهولًا وصدمة كبيرة" بعد سماع أنباء وفاة بيرنشتاين، بينما قال عمدة مدينة برلين كاي فاجنر إن رئيس هيرتا الراحل نجح في إعادة توحيد الجماهير والنادي.

وقال فاجنر: "قلبي مع عائلته وأصدقائه في هذه الساعات الصعبة".

وقال هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ: "بايرن ميونخ متحد في الحداد على كاي بيرنشتاين، بجانب بقية مجتمع كرة القدم. قلوبنا مع عائلته، وأقربائه، وأصدقائه، وناديه هيرتا برلين".