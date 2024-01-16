الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا توما حبيب يستقبل أسقف جرجا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له من كهنة الإيبارشية، بمقر المطرانية في سوهاج.

تناول اللقاء تبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد، والهدايا التذكارية بين صاحبي النيافة، حيث حضر الزيارة القمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، والأب يوحنا زكريا، راعي كنيسة السيدة سيدة الانتقال، بجرجا.

الأنبا باسيليوس يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

 

واستقبل أيضًا نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، السيد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمنيا، والوفد المرافق له، بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، والممثل القانوني لمدارس الراعي الصالح.

وترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح المشروع الرعوي الجديد "سنة الصلاة"، لكنائس الإيبارشية البطريركية، بالإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

وقال: الصلاة تعلمنا عمل الله في حياتنا، كما أن الصلوات المذكورة في الكتاب المقدس، تمثل جميع مناحي حياتنا، بالإضافة إلى أن الصلاة هي وسيلة، للتواصل مع خالق الكون، قائلًا: الصلاة هي تعزيز مركزية الصلاة، داخل كل إنسان.

وشدد غبطة البطريرك على أن الصلاة ليست طِلبات فقط، بل شركة مع الله، كذلك، أهمية تخصيص وقت الصلاة، رغم انشغالاتنا، مختتمًا كلمته، بتلاوة صلاة خاصة، لإعلان بدء سنة الصلاة بالإيبارشية البطريركية.

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، تمت الإشارة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الروحية، التي ستساعد المؤمنين، على عيش سر الصلاة، في مواعيد متعددة، ستُعلن لاحقًا.

يذكر أن قداسة البابا فرنسيس كان قد خصص عام ٢٠٢٤، ليكون "سنة الصلاة"، على مستوى جميع الكنائس الكاثوليكية في العالم، استعدادًا للاحتفال، بسنة اليوبيل "حجاج الرجاء"، المقرر لها العام المقبل، عام ٢٠٢٥.

أنبا توما حبيب الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج الأنبا توما حبيب وذلك بسوسنة الوادي بوادي النطرون الانبا توما حبيب

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