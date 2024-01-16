الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الملك الأردنى يحذر مجددا من عنف المستوطنين فى الضفة الغربية

عاهل الأردن الملك
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مجددًا دعوته إلى ضرورة الضغط الدولي، لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني، الاثنين، من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

وشدد الملك على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة، مجددا التأكيد على رفض الأردن القاطع لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشددا على دور المجتمع الدولي في الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم.

 

وحذر العاهل الأردني، من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم.

 

ولفت الملك إلى أنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، مشددا على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.

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