الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الكينى: نرحب بالتزام جوتيرش بمبادرة إيجاد حل للأزمة السودانية

الرئيس الكيني وليام
الرئيس الكيني وليام روتو

أكد الرئيس الكيني وليام روتو، أمس الإثنين، ترحيبه بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بمبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" الرامية إلى حل الصراع في السودان".

والتقى المبعوث الأممي للسودان رمطان العمامرة، اليوم الاثنين الرئيس الكيني وليام روتور في نيروبي لبحث سبل حلحلة الأزمة السودانية.

وقال الرئيس الكيني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": استقبلت السيد العمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للسودان، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان والمنطقة.

أضاف روتو "رحبت بالتزام السيد جوتيريش بدعم مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" الرامية إلى حل الصراع في السودان"، مشيرا إلى أن نهاية الحرب خير للسودان والشعب السوداني ومنطقتنا والسلام والأمن الدوليين.

وفي السياق نفسه، أشار العمامرة إلى أنه أجرى مناقشات جوهرية مع مستشار الرئيس الكيني للأمن القومي مونيكا جوما، وتبادل معها الآراء الثاقبة حول تعزيز الجهود الدبلوماسية بشأن صنع السلام في السودان.

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