موعد بث حفل توزيع جوائز الإيمي 2024 بتوقيت القاهرة
يقام حفل توزيع جوائز الإيمي في دورته الـ 75 في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد تأجيله لمدة 4 أشهر بسبب إضرابات الكتاب، وكانت قد صدرت الترشيحات في يونيو من العام الماضي 2023، قبل تأجيل الحفل من سبتمبر من العام الماضى 2023 إلى يناير الجارى.
تأجيل حفل إيمي بسبب هجمات 11 سبتمبر
وتأجيل حفل إيمي 2024 ليست سابقة، فقد تم تأجيل الحدث سابقًا،وذلك في عام 2001 عندما تم نقل الحفل إلى نوفمبر بسبب هجمات 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون تقديم الحفل هذا العام.
وحصل مسلسل Succession على أكبر عدد من الترشيحات، وتم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي، كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.
أبرز الترشيحات لجوائز الإيمي
أفضل مسلسل درامي مميز
Andor
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
The Last of Us
Succession
The White Lotus
Yellowjackets