الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موعد بث حفل توزيع جوائز الإيمي 2024 بتوقيت القاهرة

حفل توزيع جوائز الإيمي
حفل توزيع جوائز الإيمي

يقام حفل توزيع جوائز الإيمي في دورته الـ 75 في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد تأجيله لمدة 4 أشهر بسبب إضرابات الكتاب، وكانت قد صدرت الترشيحات في يونيو من العام الماضي 2023، قبل تأجيل الحفل من سبتمبر من العام الماضى 2023 إلى يناير الجارى.

تأجيل حفل إيمي بسبب هجمات 11 سبتمبر

وتأجيل حفل إيمي 2024 ليست سابقة، فقد تم تأجيل الحدث سابقًا،وذلك في عام 2001 عندما تم نقل الحفل إلى نوفمبر بسبب هجمات 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون تقديم الحفل هذا العام.

وحصل مسلسل Succession على أكبر عدد من الترشيحات، وتم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي، كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.

أبرز الترشيحات لجوائز الإيمي

أفضل مسلسل درامي مميز

Andor
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
The Last of Us
Succession
The White Lotus
Yellowjackets

 

حفل توزيع جوائز الإيمي إضرابات الكتاب الترشيحات الحفل حفل إيمي الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون

مواد متعلقة

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تكريم التضامن للطلاب المتفوقين

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

الأكثر قراءة

مصدر أمنى للقاهرة الإخبارية: إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.. وضبط 6 مهربين

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

تقارير: إطلاق نار أثناء محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 100%.. وعقوبات الاحتكار تصل لـ300 ألف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين