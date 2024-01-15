عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب حرب غزة

أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قالت -الخميس الماضي- إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة.

وقال مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم انخفض أكثر من المتوقع إلى ثلاثة بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 3.3 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له في عامين.

في السياق، قصفت القوات الإسرائيلية أهدافا في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة، اليوم الاثنين، قبل إعلان متوقع من حركة (حماس) عن مصير ثلاثة إسرائيليين محتجزين لديها ظهروا في مقطع مصور في مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إن 12 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في ضربة جوية شنتها إسرائيل الليلة الماضية على منزل في مدينة غزة بشمال القطاع، بينما تصاعدت أعمدة الدخان فوق مدينة خان يونس التي قصفتها الدبابات الإسرائيلية في جنوب غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) التابعة لحماس بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي حماس والقوات الإسرائيلية في خان يونس، كما وردت أنباء عن قصف مدفعي إسرائيلي بالقرب من مخيمي البريج والمغازي للاجئين في وسط غزة.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون في مستشفى ناصر في خان يونس في وقت لاحق اليوم، إن سبعة قتلوا وأصيب آخرون في هجوم صاروخي إسرائيلي بالقرب من المستشفى.

وفي مخيم النصيرات للاجئين، عرضت الصحفية دعاء الباز لقطات عما كان في السابق الشارع الذي تعيش فيه.

وقالت وهي تقف أمام أكوام من الأنقاض "الحي بأكمله تم تدميره، لم يتبق منزل واحد لم يتم تدميره".

وأضافت بصوت مرتعش "قتلوا كل أحلامنا هنا. هذا منزلي حيث تربيت وكبرت وأمضيت كل أيام طفولتي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قتل اثنين من المسلحين الفلسطينيين في غارة جوية على مركبة كانت تنقل أسلحة في جنوب خان يونس، كما أغار على مركز قيادة لحماس في المدينة وهاجم مستودعين للأسلحة.