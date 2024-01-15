الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شهادات بنكية تحافظ على مدخراتك بالجنيه المصري.. تعرف عليها

الجنيه المصري
الجنيه المصري

يبحث الكثيرون عن أفضل الوسائل البنكية للحفاظ على مدخراتهم، وخاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الفترة الأخيرة، وتقدم البنوك باقة متنوعة من الشهادات الادخارية، لتتناسب مع جميع فئات العملاء، وتلبي جميع احتياجاتهم.

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شهادات بنك مصر

يقدم بنك مصر، عدة شهادات إدخارية بالجنيه المصري ومنها:

شهادة طلعت حرب بعائد27 %

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين /أجانب )

مدة الشهادة: 12 شهراً

الحد الأدنى لاصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو فى نهاية المدة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

يمكن شراء الشهادة من خلال الانترنت والموبايل البنكى BM online  وماكينات الصراف الالى ATM الخاصة ببنك مصر

شهادة ابن مصر

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

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التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

 

شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري ، أنواع مختلفة من الشهادات ومنها:

الشهادة البلاتينية السنوية

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ، لمدة سنة ، بسعر عائد 23.5% شهري، و27 % سنوي يصرف في نهاية المدة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات 

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ، لمدة 3 سنوات  ، بسعر عائد 19% يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ، لمدة 3 سنوات  ، بسعر عائد متناقص يبدأ بـ 22% ، ثم 19% ، ثم 16% .

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شهادات بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة أنواع مختلفة من الشهادات الإدخارية 

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه ، لمدة 3 سنوات  ، بسعر عائد 18%، يصرف شهريًا 

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ، لمدة 3 سنوات  ، بسعر عائد 17% يصرف شهريًا.

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