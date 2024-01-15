الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب موريتانيا يتحدث عن مواجهة بوركينا فاسو بأمم إفريقيا "كان 2023"

منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا

كشف أمير عبده المدير الفني لمنتخب موريتانيا، آخر استعدادات فريقه، لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار"كان 2023".

موعد مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو بأمم إفريقيا "كان 2023"

ويواجه منتخب موريتانيا نظيره منتخب بوركينا فاسو، في تمام الرابعة عصر غدا الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

ويقع المنتخب الموريتاني في المجموعة الرابعة، التي تضم كلا من.. بوركينا فاسو والجزائر وأنجولا.

وقال عبده على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "قمنا بدراسة المنافس جيدا، وضعنا الخطة المناسبة لمواجهة الخصم ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم".

وأضاف: "كرة القدم أصبحت ليس لها أمان، ولا يوجد فرق بين فريق كبيرا وأخرى صغيرا، نتائج البطولة حتى الآن، أثبتت ذلك على أرض الواقع".

وشدد مدرب موريتانيا: "سنحاول تفادي الأخطاء التي ارتكبناها في النسخ الماضية، تنفسنا الهواء النقي في تونس والآن نشعر بحر كوت ديفوار ولكنان سنعتاد على ذلك الأمر".

وأردف: "نعلم قوة البطولة، محاربو الصحراء لن يأتوا لـ"كان 2023" من أجل الفسحة أو النزهة، بلا للانتقام وهدفهم تقديم بطولة مميزة".

وأكد عبده: "خلال فترة تولي المسئولية الفنية لجزر القمر وصلت بالفريق لـ"دور 16"، لكن بعض الظروف منعتني من الاستمرار هناك".

وأكمل: "عملت مع موريتانيا لمدة عامين وقمنا بعمل جماعي رائع، وهنا أتمنى مثلي مثل الجميع أن نمر من ذلك الدور".

واختتم قائلا: "عندما ترى لاعب مثل تابسوبا هو بالنسبة لي من أفضل المدافعين في إفريقيا، وأرى أيضا برتراند تراوري ودانجو".

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات "كان 2023"، قد انطلقت رسميا أول أمس السبت في دولة كوت ديفوار، حيث تستمر فعاليتها حتى يوم 1 فبراير المقبل.

أمير عبده منتخب موريتانيا كأس الأمم الأفريقية مدرب موريتانيا كان 2023

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