خيسوس ينتقد عقلية نيمار: لديه أولويات غير كرة القدم

انتقد خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عقلية لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، معتبرًا أنه نقيض البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر.

ويلعب نيمار دا سيلفا ضمن صفوف فريق الهلال السعودي منذ بداية الموسم الجاري، بعد انضمامه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال خيسوس في تصريحات نشرتها صحيفة Uol البرازيلية: "في الحياة خارج الملعب، أعتقد أن نيمار عكس كريستيانو رونالدو، رونالدو لديه شغف أكثر لكرة القدم ويعرف أولوياته، نيمار لديه شغف لأشياء أخرى، أشياء يحصل عليها في حياته الخاصة".

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في معسكر فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، ويغيب منذ ذلك الحين عن المشاركة مع الفريق.

وأضاف: "نيمار كلاعب كرة قدم هو رائع، أما كشخص فقد فاجأني في كل شيء، إنه لاعب غير عادي ومتفهم".