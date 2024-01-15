باحثة مصرية لـ الدستور: 85% من شبابنا يتمسكون بدينهم وتقاليدهم عند التعرض لمحتويات مخالفة

كشفت باحثة مصرية من خلال دراسة حديثة أن 85.2% من الشباب المصري الذين تعرضوا موضوعات متعلقة بالاغتراب الثقافي (تمر الفرد على ثقافة مجتمعه السائدة لانبهاره بثقافة أجنبية) على مواقع التواصل الاجتماعي المخصصة لذلك تمسكوا بدينهم ومعتقداتهم الدينية أكثر وبحثوا بشكل أعمق بها.

كما أن 82.1% من الشباب المصري أصبحوا أكثر تمسكًا بعادات وتقاليد المجتمع المصري، بينما تمسك 79.6% منهم بالعيش داخل وطنهم مع أفراد أسرتهم وأصدقائهم.

وأوضحت الدراسة بعنوان "العلاقة بين استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل الاجتماعي وهويتهم الوطنية في إطار ظاهرة الاغتراب الثقافي" التي حصلت على إثرها الباحثة المصرية سلمى صبحي جاد على درجة الماجيستير بتقدير امتياز من كلية الإعلام جامعة القاهرة أيضًا أن الإناث هى الفئة الأكثر تعرضًا لمحتويات مواقع التواصل الاجتماعي التي تدور حول الاغتراب الثقافي بنسبة 53.5%، كما جاء الذكور بنسبة 46.5%.

ظاهرة الاغتراب الثقافي

كما أشارت الدراسة التي أشرفت عليها الدكتورة حنان فاروق جنيد الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية، والدكتور سامى عبد الرؤوف طايع الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن 14.5% من الشباب المصري فقط يتعرضون بشكل كبير لظاهرة الاغتراب الثقافي على مواقع التواصل الاجتماعي بينما 30.8% منهم متوسطي التعرض و54.7% منهم منخفضي التعرض لتلك الظاهرة.

وأظهرت الدراسة التي ناقشتها لجنة مُشكَلة من الدكتور رضا عبد الواجد آمين عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر، والدكتورة ريم عادل الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن الفيسبوك هو موقع التواصل الاجتماعي الأفضل بالنسبة للشباب المصري من أجل متابعة ظاهرة الاغتراب الثقافي وذلك بنسبة 88.8%، يليه موقع اليوتيوب بنسبة 36.3% ثم موقع انستجرام بنسبة 24% ثم موقع تويتر بنسبة 14.5% ثم سناب شات بنسبة 2،3 %، وتيليجرام بنسبة 8،8 %، وتيك توك بنسبة 2.3 %.

الرغبة في الهجرة وضعف الولاء

وعن القضايا التي يشاهدها الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة الاغتراب الثقافي فأكدت الدراسة أن الرغبة في الهجرة جاءت في مقدمة هذه القضايا بنسبة 27.5% ثم ضعف الولاء بنسبة 26.6% ثم الأم العزباء (Single Mother) بنسبة 24.9% ثم ظاهرة الشذوذ الجنسي (المثلية) بنسبة 23.3%.

وأكدت الباحث سلمى صبحي لـ الدستور أنها قامت باختيار فكرة الدراسة نظرا لاستخدام الشباب المصري لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل واضح في الآونة الأخيرة وتعرضهم لعدد من القضايا المختلفة منها ظاهرة الاغتراب الثقافي.

كما أشارت (صبحي) إلى أنها أجرت الدراسة على عينة من الشباب المصري قوامها ٤٠٠ مفردة من سن ١٨ حتي ٤٥ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

فضلًا عن أنها أجرت دراسة تحليلية على صفحة معينة بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وانستجرام) تتناول ظاهرة من ظواهر الاغتراب الثقافي وهي الشذوذ الجنسي وتحاول الربط بينها وبين الدين الإسلامي.

وقامت بتحليل مضمون تلك الصفحة لمدة سنة وتوصلت إلى أن 78.1% من المنشورات المتعلقة بالشذوذ الجنسي تعتمد على (النص والصورة)، كما أن 89.1% منها يستخدم الاستمارات أو الأوتار الإقناعية من خلال الزعم بانتشار ووجود الشاذين في كل مكان.