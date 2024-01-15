اتحاد الدواجن: نشجع المربين على زيادة الإنتاج بتوفير الأعلاف

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الدولة تحاول التحكم في السلع الإستراتيجية من الدواجن والبيض وضبط الأسواق، مضيفًا أن هذه السلع لا يوجد بها أي احتكار وأن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق.

وأكد أن لدينا اكتفاء ذاتي من صناعة الدواجن ولابد من المحافظة عليها وتشجيع المربين على زيادة الإنتاجية بتوفير مزيد من الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وعمل مبادرة لتمويل المزارع لتدخل دورات الإنتاج مرة أخرى.

تخفيض الأسعار

وأضاف "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" أن الاتحاد والدولة تسعيان إلى تحقيق الأمان للمنتجين من خلال تقليل التكلفة وتخفيض الأسعار من خلال زيادة الإنتاجية، وانتظام توفير الأعلاف للمزارع لافتًا أن أسعار الدواجن 70 جنيهًا للكيلو في المزرعة، والبيض 129 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك بزيادة في الكيلو من 7 إلى 8 جنيهات حسب كل منطقة وكل محافظة وحجم تداول الانتاج وقد تحركت الأسعار قليلاً للبيض خلال الفترة الماضية.

وكان المهندس رفيق قاسم مدير عام الدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن الوزارة كلفت قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بمزيد من التيسيرات للإفراجات عن الأعلاف من الذرة وفول الصويا في المواني لزيادة الإنتاج الحيواني والداجني ودخول منتجين جدد للدورات الإنتاجية الجديدة لتوفير اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان تزامنا مع الاستعداد لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الحمراء إلى جانب الدواجن.

وقال "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مزيد من الإفراجات عن الأعلاف بالنسبة للذرة وفول الصويا ستعمل على استقرار الأسعار للحوم والدواجن والبيض وضبط الأسواق، حيث أن أسعار الدواجن وصلت 70جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر البيض 129 جنيهًا للكرتونة، لافتا أن تحرك أسعار الدواجن والبيض نتيجة الإقبال على الاستهلاك مع إفطارالأخوة الأقباط.