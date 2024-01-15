الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جزيرة "لاريونيون" الفرنسية تعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة إعصار عنيف

إعصار
إعصار

تستعد جزيرة "لاريونيون" الفرنسية في المحيط الهندي لوصول إعصار شديد يقترب من سواحلها، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان مساء الأحد حالة تأهب مرتفعة تصل إلى القصوى اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الإثنين، لمواجهة هذا الإعصار العنيف وتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.


وأعلن مدير أمن الجزيرة جيروم فيليبيني درجة التأهب القصوى محذرا من اقتراب الاعصار العنيف يُسمى "بلال" يصل مباشرة إلى الجزيرة ودعا سكان الجزيرة إلى البقاء في منازلهم أو في مكان آمن واتخاذ كل التدابير اللازمة وتوخي الحذر.

 

كما دعت رئيسة المجلس المحلي لجزيرة "لاريونيون" السكان إلى توخي الحيطة محذرة من أن الجزيرة قد تشهد إعصارا كبيرا شديد الخطورة في غضون الساعات القليلة القادمة. وقالت: "أدعو سكان "لاريونيون" إلى توخي أقصى درجات الحذر".

 

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فمن المتوقع خلال مرور الإعصار في المساء، هبوب رياح شديدة تقدر بما لا يقل عن 150 كيلومترا/ساعة، أو حتى 200 أو 250 كيلومترا/ساعة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة، وهو إعصار وصف بالتاريخي يضرب الجزيرة الفرنسية.

 

من جانبها، أعلنت المديرة الإقليمية للأرصاد الجوية الفرنسية "مستوى تحذير مرتفع للغاية"، وهو أمر غير مسبوق منذ 35 عاما. 

 

وأوضحت "نتوقع هبوب رياح تبلغ سرعتها حوالي 200 كيلومتر/ساعة على الساحل، وأكثر من 250 كيلومترا/ساعة" على القمم، مع أمواج قد يصل ارتفاعها إلى 8 أمتار أو أكثر.

 

وفي تغريدة على منصة "إكس"، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة و"البقاء في منازلهم"، مؤكدا أن الدولة في حالة تأهب لمواجهة الاعصار.

 

كما توجه رئيس الوزراء جابرييل أتال ووزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى خلية إدارة الأزمات مساء الأحد بوزارة الداخلية لمتابعة آخر المستجدات والاستعدادات للوقاية من هذا الإعصار العنيف مع توفير الخدمات للمواطنين.

 

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة أنه تم نشر ألفين من رجال الإطفاء مع نشر كل التعزيزات الممكنة بمجرد مرور الإعصار. بالاضافة إلى ذلك، تم إعداد 142 مركزا للإيواء في جميع أنحاء الجزيرة لإيواء الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر مع اقتراب الاعصار.

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أعداد المفقودين تحت الأنقاض فى غزة تجاوز الـ 7 آلاف شخص

اجتماع عربى طارئ لبحث التوتر بين الصومال وإثيوبيا

قائمة أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 15-1-2024 فى بورصة الدواجن

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

العشائر الفلسطينية: الإدعاءات الإسرائيلية على مصر محاولة فاشلة للإفلات من المحاسبة الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة