الروائية المغربية ريم نجمى لـ"الدستور": لدى إعجاب خاص بشخصية أنجيلا ميركل

كشفت الروائية المغربية ريم نجمي، كواليس عملها السردي الأحدث، رواية "العشيق السري لفراو ميركل"، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، وتشارك من خلالها في فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

لدي إعجاب خاص بشخصية أنجيلا ميركل وبمسارها

وقالت ريم نجمي، لــ “الدستور”: رواية "العشيق السري لفراو ميركل"، رافقتني لسنوات لأنها اعتمدت بشكل كبير على البحث في تاريخ أنجلا ميركل لا السياسي فقط وإنما الشخصي أيضا، وهو أمر صعب بالنظر إلى أن المعلومات عن الحياة الخاصة للسيدة ميركل شحيحة.

وتابعت: "قرأت خلال رحلة البحث الكثير من الكتب التي تناولت سيرتها لكن كان ينبغي أيضا العودة إلى مقالات وحوارات في الصحف والمجلات الألمانية منذ تاريخ دخول ميركل للمشهد العام بعد الوحدة الألمانية، بالإضافة إلى زيارة كل الأماكن التي وردت في الرواية ومنها السكن الخاص للمستشارة ومقر عملها، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على نظام العلاج النفسي في ألمانيا والذي استندت عليه في أحداث الرواية، كما اشتغلت على حياة بعض الأسر المسلمة المتدينة في ألمانيا، على عاداتهم ويومياتهم وتربيتهم الدينية لأبنائهم في وسط غربي وما يخلقه من تساؤلات وإشكاليات.

وعن فكرة الرواية وكيف جاءتها أوضحت ريم نجمي: “أولا لدي إعجاب خاص بشخصية أنجيلا ميركل وبمسارها، امرأة لم يؤمن بقدراتها الكثيرون واستهان بها خصومها لكنها كانت قوية بما يكفي لتصبح أول مستشارة لألمانيا ولتحكم لمدة طويلة”.

ثانيا قبل أكثر من عشر سنوات كنت في نقاش عابر مع زميل لي عن تعلق بعض الناس ببعض الشخصيات المشهورة وعندما ذكرت له ميركل كمثال، نظر إلي نظرة استغراب وقال "ومن يمكن أن يحب ميركل؟" سؤاله لم يكن غريبا لأن ميركل كما جاء في أحد المقالات عنها تنتمي "إلى نادي النساء اللواتي لا يمكن تقبيلهن" بمعنى أنها ليست امرأة جميلة أو مثيرة، الفكرة استفزتني ومن هنا خطرت على بالي فكرة الرواية.

غلاف الرواية

وتستكمل ريم نجمي: تناقش الرواية هل للمستشارة الألمانية الشهيرة السيدة أنجيلا ميركل عشيق سري؟ هذا ما يدّعيه، على الأقل، يونس الخطيب الشاب السوري الذي ولد في ألمانيا في أسرة متدينة مهاجرة.

تمثل أنجيلا ميركل ليونس لا فقط القيم الألمانية والأوروبية التي يؤمن بها، وإنما ظل يعتبرها "حب حياته" في لحظة انفلات غامضة، والتي سيحقق معها خططا مستقبلية اتفقا على تحقيقها بعد أن تترك منصبها كمستشارة.

رواية مهاجرة تطرح سؤال الهوية في خلطة من المتخيل والحلم والتجاوز كتبتها الروائية المغربية ريم نجمي، وتُنشر بعد روايتها " تشريح الرغبة" التي قدمت فيها سؤال الهجرة العربية في المنافي الأوروبية القلقة.

ومما جاء في رواية ريم نجمي، "العشيق السري لفراو ميركل"، نقرأ: أنجلا حبيبتي ترتدي عادة سترات ملونة مع سروال أسود، أعرف بالضبط كل ستراتها، ألوانها وأعدادها وطريقة تفصيلها...كما أعرف ألوانها المفضلة وشكل السترة المفضل لديها:

ارتدت أنجي على مدار سنوات حكمها اللون الأخضر أكثر من غيره، أستطيع أن أؤكد ذلك لأني حسبت بدقة عدد المرات التي ارتدت فيها هذا اللون وغيره من الألوان. كانت نسبة عدد المرات التي ارتدت فيها حبيبتي السترات الخضراء حوالي اثنين وعشرين في المئة.

ثم يأتي الأسود في المرتبة الثانية بنسبة تقارب الخمسة عشر في المئة، فالأزرق والبيج وبعده الرمادي. أما اللون الأحمر الذي أحبه شخصيا عليها فيأتي في المرتبة السادسة. كنتُ قد أخبرتُها في إحدى رسائلي أني أحب هذا اللون بالذات، لكنها ردت عليّ من خلال حوار صحفي لها أن الأحمر لا يناسب المفاوضات والنقاشات الخاصة بوضع الاستراتيجيات الكبرى، إذْ يرمز إلى التفوق والقتال وهو ما لا يحبه الآخرون، فشكرتُها على توضيحها في رسالة أخرى.