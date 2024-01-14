الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: بايدن يتطلع للحفاظ على الاتصالات مع مصر وقطر وإسرائيل لإعادة المحتجزين

جريدة الدستور

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى بايدن يتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لإعادة جميع المحتجزين.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن سأواصل العمل لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين لدى حماس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

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