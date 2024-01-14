الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث: رئيس تايوان الجديد معروف بميوله المؤيدة للاستقلال عن الصين

تايوان
تايوان

ذكر أحمد السيد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن انتخابات الرئاسة التايوانية حظيت باهتمام غير مسبوق، فالانتخابات التي أجريت أمس السبت، مثلت أهمية خاصة بالنسبة لتايوان، وذلك بسبب ما تعانيه من توترات جيوسياسية، وإصرار الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وذلك في الوقت الذي أكد فيه المرشحون الثلاثة في الانتخابات على أن الحفاظ على استقلال الجزيرة واحترام الديمقراطية يعد أولوية بالنسبة لهم.

وأسفرت نتائج انتخابات الرئاسة التايوانية عن فوز مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم "لاي تشينغ – تي" بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 40.2% من الأصوات

 

txt

وزير خارجية الصين: تايوان جزء من أراضينا وإعادتها مسئوليتنا

من جانبها، وصفت الصين هذه الانتخابات بأنها خياربين الحرب والسلام، كما حذرت من أن فوز مرشح الحزب الحاكم قد يؤدي إلى صراع مسلح، هذا ومن المتوقع أن  يواجه "لاي تشينغ" تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "لاي تشينغ" معروف بميوله المؤيدة للاستقلال بشكل علني عن الصين، وإقامة علاقات أوثق مع الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية. 

وخلال الحملة الانتخابية، أشار"لاي" إلى أنه يخطط للحفاظ على الوضع الراهن في العلاقات مع الصين ولن يعلن رسميًا استقلال تايوان، لكنه سيرفض بشكل قاطع أي مطالبات من بكين للسيطرة على الجزيرة.

txt

الصين: بيان وزير الخارجية الأمريكى بشأن انتخابات تايوان ينتهك وعود واشنطن

الموقف الصيني من فوز لاي تشينغ  تي

من جانبها، قالت الحكومة الصينية إنها سترفض أي أنشطة انفصالية ترمي لاستقلال تايوان، مع رفض أي تدخل أجنبي، كما رأت الصين أن انتخاب "لاي تشينغ – تي" لن يُغير الشكل الأساسي للعلاقات عبر المضيق، كما أن قضية تايوان هي مسألة داخلية للصين، بغض النظر عن التغييرات في الجزيرة.

وأضاف الحكومة الصينية التزامها بمبدأ صين واحدة وتعارض استقلال تايوان أو أي نزعات انفصالية. 

كما وجهت الخارجية الصينية أيضًا رسالة للمجتمع الدولي على لسان المتحدث الرسمي قائلة "نعتقد أن المجتمع الدولي سيواصل الالتزام بمبدأ صين واحدة، وفهم ودعم القضية العادلة للشعب الصيني في معارضة الأنشطة الانفصالية لـ"استقلال تايوان" والسعي من أجل إعادة التوحيد الوطني. 

وأضاف السيد أن الصين كانت حاولت التأثيرعلى الانتخابات، حيث دعمت بكين رحلات للقادة الشعبيين التايوانيين إلى الصين للتأثيرعليهم نحو دعم المرشحين المؤيدين لها، فضلًا عن التلاعب الإعلامي في محاولة صينية لإرسال رسالة مُعينة تحول أنظار الشعب التايواني عن "الحزب الديمقراطي التقدمي" علاوة على ذلك، تثير بكين مخاوف التايوانيين بشأن احتمالية تراجعها أو تعليقها أو إلغاء التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة الخارجية مع تايوان. 

وأوضح السيد أنه نتيجة لفوز "لاي" فإنه من المتوقع أن تتراجع بكين عن أي تعاون مع تايوان، وأن تكثف تهديداتها بشكل أكبر ومن المحتمل أيضًا أن تكثف الصين غاراتها الجوية والبحرية وتعمل على شن هجمات إلكترونية، ومقاطعة البضائع التايوانية، بما يزيد من مخاطر جر القوات الأمريكية لذلك الصراع. 

كيف سيُدير "لاي تشينغ" علاقات تايوان مع الصين؟

وحول إدارة لاي تشينغ للعلاقات مع بكين، قال السيد من المتوقع أن يُديرعلاقات تايوان خاصة مع الصين بحساسية شديدة، فضلًا عن محاولة التوصل لحل وسط يُرضي الصين دون المساس بسيادة تايوان، مع تعزيز علاقات تايوان مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان لتعزيز مكانتها في المنطقة. 

وأكد السيد أنه سيتعين على الرئيس الجديد لتايوان مواجهة العديد من التحديات الجيوسياسية، خاصة كيفية التعاطي مع الموقف الصيني العدائي والرافض لأي شكل من أشكال استقلال تايوان، وكذلك في الضغط الصيني العسكري والاقتصادي على تايوان لإجبارها على قبول سيادة بكين عليها.

لاي تشينغ – تي الانتخابات الرئاسية الرئاسة التايوانية الصين تايوان استقلال تايوان المركز المصرى للفكر

مواد متعلقة

وزير خارجية الصين: تايوان جزء من أراضينا وإعادتها مسئوليتنا

الأكثر قراءة

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

تردد القناة الجزائرية الرياضية وكيفية ضبطها على الريسيفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة