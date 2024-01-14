ومن فوائد السفر يتساوى الحزن بالفرح

عزت هلال «يحيى الفخراني» الأديب والصحفى المعروف يترك مكتبه بالجريدة، ويستقل الحافلة من ميدان رمسيس الذى شهد انفجار إطار الحافلة. وسط الزحام والفوضى المرورية قرر عزت عدم انتظار السائق يصلح الإطار، فى ذلك الحين استنجدت به سيدة مسنة تريد عبور الطريق لتصل إلى محطة القطار، فيساعدها فى الالتحاق بالقطار المتجه إلى الأقاليم، ومن ثم يسأل عامل البوفية عن وجهة أحد القطارات ليجيبه الرجل أنه متجه إلى الإسكندرية فيستقل القطار رغم أنه لا يملك تذكرة أو لديه حجز مسبق لمقعد، فقط الحركة من زحام وسط المدينة كان كل ما أراده.

تلعب الصدفة دورًا أساسيًا فى سيناريو الكاتب الكبير وحيد حامد فى فيلم أنا وأنت وساعات السفر، حيث يلتقى عزت بسلوى هانم عابدين «نيللى»، الشابة الجميلة والمتزوجة من رجل أعمال ثرى يكبرها فى العمر، كانت قد ابتاعت تذكرتين لتترك المقعد المجاور لها خاليا لمزيد من الخصوصية، لكنها سمحت له أن يتخذ المقعد إلى جانبها لتبدأ ساعات من الذكريات التى لم ينسها كل منهما، حتى بعد مرور 11 عاما من وقت انفصالهما، بعد قضاء قصة عشق جامحة فشلت فى الوصول إلى النجاة أمام ضغوطات الحياة وصعوبة المعيشة. الفيلم الفلسفى ذو اللمحة المريرة والأحلام المهزومة أمام رأس المال حيث تتخلى الفتاة عن حب عمرها وتتزوج لإنقاذ عائلتها من الفقر والحاجة.

تبدو قصة عادية شاهدناها مئات المرات، ليس على شاشة السينما المصرية فحسب وإنما مختلف شاشات العالم وبمختلف اللغات، ولكن قد تتشابه القصص وتختلف فى كيفية معالجتها وتقديمها بشكل جذاب كما صنعها حامد الذى اعتمد على الحوار بشكل رئيسى، فالأكشن قد توارى تاركًا مساحة شاسعة للحوار بين الطرفين، سلوى التى تدافع عن نفسها وعزت المصمم على استسلامها للظروف، قائلًا «ممكن يجبروك على الزواج لكن مفيش قوة تقدر تجبرك على الحب».

وعندما سألته «تفتكر الحب بيموت؟ ليجيبها أن الحب مثل أى كائن حى يمرض ويصاب بالعجز والشيخوخة وعمره ما يموت، لكن ممكن يتكسر أو يتقتل»، ليترجم وحيد حامد جملة عزت الأخيرة من خلال عدة مشاهد تنقل لنا مقصده من خلال إلقاء الضوء على زوجين شابين فى مقتبل علاقتهما، بدا كل منهما فى سعادة تامة، فى حين نجد زوجين آخرين «ليلى فهمى» و«نبيل بدر» يتشاجران على أتفه الأسباب بالرغم من استعدادهما لحضور زفاف أحد الأقارب فى الإسكندرية.. وقد أبرز حامد المجاز فى تصور قطار الحياة ومراحل عمر الحب ببراعة.

وفى الأول من شهر يوليو يهل علينا ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد المولود فى الشهر السابع لعام 1944، المتوفى فى شهر يناير عام 2021.