الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: مصر الأولى عالميا فى تصدير الفراولة

الفراولة
الفراولة

أشاد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، بتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مزارع الفراولة في النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مجهودات كبيرة من الدولة لإحداث التنمية الزراعية".

وأضاف محمد القرش: "الدولة تضخ استثمارات ومشروعات من أجل تطوير إنتاجية الفدان الزراعي وتحقيق الاستفادة الممكنة من الرقعة الزراعية، والدولة ضخت استثمارات للتوسع واستصلاح الأراضي الزراعية".

وتابع محمد القرش: "رئيس الوزراء تفقد مزرعة على مساحة 800 فدان وتقوم بزراعة الفراولة والبروكلي"، مضيفا: "مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة".

وأكمل محمد القرش: "يتم استخدام نظم الري المطورة في  المزارع لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه وزيادة إنتاجية الفدان".

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